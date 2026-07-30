BM – jueves 30 de julio

LAS FLORES FORTALECE SUS SERVICIOS TURÍSTICOS CON NUEVAS HERRAMIENTAS DE FORMACIÓN GRATUITA La Municipalidad de Las Flores formalizó un nuevo convenio con la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y Pastelera (AEHG) para acercar capacitaciones gratuitas seleccionadas para el sector hotelero y gastronómico. La iniciativa, gestionada desde la Dirección de Turismo y Promoción, busca profesionalizar los servicios, fortalecer el trabajo local y generar nuevas oportunidades para una actividad estratégica en el desarrollo de la ciudad. A través de este convenio de cooperación, empresarios y trabajadores de establecimientos hoteleros y gastronómicos de nuestra ciudad podrán acceder a propuestas de formación gratuitas, diseñadas para brindar respuestas concretas a los desafíos que atraviesa actualmente la actividad. La firma fue encabezada por el intendente Fabián Blanstein junto al miembro de Comisión Directiva de la AEHG, Germán Nolberto Aguilar, consolidando además una nueva instancia de trabajo conjunto entre la Entidad, el Municipio y Fehgra. El acuerdo contempla un programa de capacitaciones con contenidos seleccionados según las necesidades manifestadas por los referentes del sector local, para aportar herramientas, actualizar conocimientos, optimizar procesos y fortalecer la gestión de los establecimientos. Asimismo, el convenio prevé la realización de masterclass gastronómicas en el marco de las Fiestas Populares de Las Flores, vinculando la capacitación profesional con la promoción de la cocina regional y la puesta en valor de la identidad cultural de la localidad. Con esta articulación se continúan acercando herramientas concretas a los emprendedores y trabajadores del sector turístico local, promoviendo oportunidades de crecimiento y fortaleciendo una actividad que genera empleo, impulsa el consumo local y contribuye al desarrollo turístico y económico de cada destino.

EL INTENDENTE BLANSTEIN PARTICIPA EN LOBOS DEL 2° ENCUENTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL INTERIOR El intendente Fabián Blanstein se encuentra participando del Segundo Encuentro del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo (FRICDe), que se lleva a cabo en la ciudad de Lobos. En esta oportunidad el eje temático principal es la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. Allí se presentan las experiencias de la localidad anfitriona en materia ambiental, tratamiento de residuos sólidos urbanos y como proyecto regionalizable, las Estrategias de Gestión Ambiental: Municipios Sustentables, para articular con el Consejo Federal de Inversiones – CFI. Este espacio tiene como objetivo continuar consolidando la agenda de integración regional, evaluar los avances de las herramientas conjuntas y potenciar el desarrollo de las comunidades.

HASTA EL 7 DE AGOSTO ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LA DIPLOMATURA EN PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS La Secretaría de Educación y Cultura informa que se encuentra abierta la inscripción a la cursada durante el segundo cuatrimestre de la Diplomatura en Iniciación a la Programación y Análisis de Datos. La inscripción podrá realizarse hasta el 7 de agosto de 2026 a través del siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHflAeVHrYBybl2o_838k3uG-Ob28Y-MIT25cwV-QkVZGQhg/viewform

El reinicio de clases será el sábado 8 de agosto. La cursada se desarrollará los sábados desde las 9 horas, con modalidad semipresencial, en el Centro Universitario, ubicado en Av. General Paz y Alem, 1.er piso. La diplomatura tiene una duración total de dos cuatrimestres. Quienes se incorporen podrán acceder al material de las clases ya dictadas para ponerse al día. El único requisito es haber finalizado el nivel secundario o estar cursando sus últimos años. La confirmación del cupo se enviará por correo electrónico. Consultas: por mail a educacion@lasflores.gob.ar o por WhatsApp al número 2244 46-4216.

LA «COPA JOVEN» VIVIÓ UNA SEGUNDA JORNADA CON EL FÚTBOL COMO PROTAGONISTA La emoción de la Copa Joven continuó este miércoles con la disputa del torneo de fútbol, una de las disciplinas más esperadas por los estudiantes. Durante la jornada se vivieron encuentros con mucha pasión y con el permanente acompañamiento por parte de las hinchadas.

Resultados de fútbol:

* Secundaria 3 – 10 puntos

* San Miguel – 9 puntos

* Dante – 8 puntos

* Secundaria 1 (Media) – 7 puntos

* Secundaria 2 (Normal) – 7 puntos

* Técnica – 7 puntos

Por otra parte, las hinchadas de la Secundaria 1 y la Secundaria 3 se llevaron 1 punto extra cada una por el aliento de las hinchadas La actividad continuará hoy jueves, cuando se desarrollen las competencias de tenis de mesa y truco, disciplinas que también otorgarán puntos importantes para la definición de la Copa.

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