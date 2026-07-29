29 de julio de 2026

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Fin de un ciclo repleto de éxitos: el cuerpo técnico de Ferro deja la institución

3 horas atrás Fm Alpha

A través de las redes sociales se conoció este miércoles que el DT Juan Cruz Candina, acompañado de su cuerpo técnico, no continuará al frente del plantel ferroviario de cara al Torneo Clausura que comenzaría a finales de agosto próximo. «El club Ferrocarril Roca le quiere agradecer al cuerpo técnico de la Primera Division por estos meses de trabajo, esfuerzo y dedicación para con el plantel. Les deseamos que tengan éxitos en todo lo que se propongan. Gracias por el Tetracampeonato y por dejarnos entre los 4 mejores de la región», posteó la entidad. Por su parte, el plantel que logró el Apertura 2026 y llegó a semifinales del Pre-Federal, continuará con los entrenamientos mientras la dirigencia se encontraba en las últimas horas en la búsqueda de un nuevo técnico.

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