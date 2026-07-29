Sorteo de viviendas en Lotería de la provincia, comentan Laura Caraminola de LLA y Damiana Torreta de ALF

Invitamos a un concejal de cada bloque para que reflexione sobre lo sucedido ayer en La Plata y las repercusiones sobre el sistema de sorteo.

Laura Caraminola de la LLA: “Desde el municipio no se deberían enojar con la gente cada vez que hacen una conferencia. Si hubo gente irrespetuosa es entendible porque no corresponde. Hay que analizar que este sistema no es el mejor para el sorteo de las viviendas…las personas que tenían el número 1000, 1001, 1002 y 1003 tuvieron el 50% de probabilidades de ganarse la casa porque en el momento que se sortea la unidad de mil podía salir 0 o 1 y salió el 1. Si hubiera salido el 0 los que tenían del 1000 al 1003 no hubieran ganado nada porque ya se hubiesen quedado cubierto los 72 lugares de las casas con todos los que tenían el 0 en la unidad de mil. Como solamente había cuatro números con la unidad de mil uno ellos se ganaron las 4 primeras casas. Entonces de las 72 quedaron 68 viviendas que se repartían entre 99 personas inscriptas con lo que da un 6,8% de probabilidades de ganarse la casa a diferencia de las 4 primeras que tuvieron amplias probabilidades con un 50%. También el tema del número fijo de la centena del 4, porque no se pasaba a la otra decena sorteada que hubiese sido el 8 hasta que no se completaban todos los números. Por lo tanto no es que no fue transparente porque se vio que así fue ya que eran correctos los números que salían, pero el tema es que el sistema no sirve para el sorteo de las casas. ¿A quién le va a reclamar la gente? Cada uno delegó un poquito de su porcentaje para que los cuatro primeros tengan más chances porque supuestamente si eran 1003 inscriptos para 72 viviendas dividiendo esas cifras todos tendrían que tener un 7,1% de probabilidades de ganarse la casa, en realidad pasaron a tener 6,8% porque esas probabilidades bajaron para darle mayores probabilidades a los que tenían el 1 como unidad de mil. Es bastante complejo y pienso que no sigue siendo justo. Además cuando terminó el sorteo nadie de los asistentes tenía idea de cómo era. Se fueron enterando después porque todos preguntaban y nadie sabía nada. Ni se daban cuenta que había terminado el sorteo…”.

Damiana Torreta del bloque ALF:

“Hoy volvió a realizarse el sorteo de las viviendas que tantas familias florenses esperaban. Luego de lo ocurrido en el primer sorteo, era fundamental que el nuevo procedimiento brindara transparencia y tranquilidad. Sin embargo, el mecanismo elegido volvió a generar dudas entre muchos vecinos. Cuando hablamos del sueño de la vivienda propia, no alcanza con que un proceso sea legal: debe ser claro, comprensible y garantizar igualdad de oportunidades. En este caso, quienes tenían los números del 1000 al 1003 contaron con un 50 % de probabilidades de resultar sorteados. Por eso pediremos las explicaciones correspondientes en el Concejo Deliberante que es el ámbito donde deben darse esas respuestas. Lo haremos con la misma responsabilidad de siempre: sin especular, buscando certezas, transparencia y llevando tranquilidad para las familias que siguen esperando una vivienda”.

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