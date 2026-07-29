29 de julio de 2026

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Rogelio Díaz: «Que el HCD sesione a la vera de la ruta 3 es una forma de visibilizar el reclamo»

4 horas atrás Fm Alpha

El concejal por el Bloque Todos por Las Flores se refirió en la 91.5 a la posibilidad de concretar próximamente una sesión especial del Concejo Deliberante a la vera de la ruta 3 luego de la última convocatoria de vecinos por la construcción de la Autovía. El edil, quien estuvo presente en la marcha del pasado domingo, fue el impulsor de la iniciativa para que el cuerpo legislativo lleve a cabo un plenario extraordinario en forma simultánea con los cuerpos legislativos de Azul y otros distritos vecinos de la traza. «Pienso que es una forma de visibilizar el reclamo. Aquí no hay banderías políticas sino un pedido expreso de toda la comunidad tanto de Las Flores como de nuestros vecinos de Azul quienes también estuvieron el domingo acompañando. De hecho el HCD azuleño también podría sesionar en su ciudad según nos comentaron», señaló Díaz. La propuesta —que cobró fuerza tras un encuentro con vecinos autoconvocados y referentes de la Fundación Estrellas Amarillas— pretende visibilizar el urgente reclamo por obras de infraestructura e intervención vial en un tramo marcado por una alarmante siniestralidad.

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