29 de julio de 2026

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Se presentó esta mañana el libro «El Secreto de las Duarte» del florense Oscar Urruchúa

1 minuto atrás Fm Alpha

Esta mañana en la sala «Hugo Mario Ianivelli» de la Dirección de Cultura, el escritor e investigador florense Oscar Urruchua, presentó su nuevo libro: «El secreto de las Duarte». La publicación gráfica está relacionada con la vida de Eva Duarte de Perón y su parentesco con familias que vivieron y aún viven en Las Flores, un hecho que el autor explicó en detalles en su alocución. En su narrativa, Urruchúa – actualmente radicado en Tandil – mencionó además que, en la conmemoración pasada del fallecimiento de quien fuera la líder espiritual del movimiento peronista y esposa del ex presidente Juan Domingo Perón, su libro también fue presentado en el Partido Justicialista de la ciudad serrana. Anécdotas, fotografías y una rigurosa tarea investigativa confluyen en este libro que, en su presentación, contó con la presencia del director Cultura, Juan Bautista Saladino, la concejal Cecilia Bugatti, familiares y amigos del escritor. Es válido de destacar que “El Secreto de las Duarte” será declarado como libro de interés legislativo municipal del Partido Las Flores.

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