BM – miércoles 29 de julio

COMENZÓ LA COPA JOVEN CON UNA GRAN JORNADA DE BÁSQUET Se puso en marcha una nueva edición de la Copa Joven, la propuesta deportiva que reúne a estudiantes de 4° y 5° año de las Escuelas Secundarias de Las Flores para compartir una semana de deporte, compañerismo y sana competencia. La primera disciplina fue el básquet que se desarrolló en el Playón Deportivo “Tano Falasco”, con una gran participación de los equipos.

Resultados de la jornada:

* Dante Alighieri – 10 puntos

* Técnica – 9 puntos

* San Miguel – 8 puntos

* Secundaria 1 (Media) – 7 puntos

* Secundaria 2 (Normal) – 7 puntos

* Secundaria 3 – 7 puntos

Por el momento los puntos a las mejores hinchadas quedaron sin adjudicar.

BOCHAS: DARÍO CABRAL CAMPEÓN DEL ZONAL INDIVIDUAL DE DEBUTANTES La Secretaría de Deportes hace mención al logro obtenido por Darío Cabra en el Torneo Zonal Individual de Bochas, que le permitió conseguir una plaza para jugar el Certamen Provincial a disputarse desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de agosto en Ranchos. El representante de la Asociación de Bochas de Las Flores se adjudicó el evento en la competencia que se disputó días pasados en nuestra ciudad, donde se registraron los siguientes resultados a lo largo de una extensa jornada:En cancha del Club Atlético El Hollín, Darío Cabral derrotó 12 a 7 a Carlos Alzugaray (Saladillo) y en el Club Ferrocarril Roca, Sebastián Cejas (25 de Mayo) se impuso 12 a 10 sobre Cristian Falco (Gral. Alvear). Asimismo, en la segunda ronda y en Ferrocarril Roca, Cejas venció 12 a 11 a Cabral y en El Hollín: Falco superó 12 a 9 a Alzugaray. Luego, Cabral para llegar a la final enfrentó a Falco en El Hollín y fue triunfo del florense por 12 a 2. De esta manera, Cabral para conquistar el título tenía que ganarle dos partidos a Cejas y lo hizo 12 a 4 y 12 a 9, desatándose el festejo en la entidad “Ferroviaria”.

PATÍN: CAROLA SIRI NOS REPRESENTARÁ EN EL TORNEO ABSOLUTO DE SAN JUAN La Secretaría de Deportes hace mención a la participación de Carola Siri en el Torneo Clausura “B” de Patín Artístico que se desarrolla en Cipolletti, Río Negro, donde consiguió una plaza para disputar el Campeonato Absoluto que se llevará a cabo desde el 30 de agosto hasta el 12 de septiembre en San Juan. La florense, bajo la dirección técnica de la profesora Camila Mendiondo, estará presente en el certamen más importante a nivel nacional al igual que Mía Mercere (Promocional “B” Juvenil), también patinadora del Club Juventud Deportiva, compitiendo en la categoría Promocional “B” Cadete.

About The Author