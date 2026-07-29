Recuerdo dorado: se cumplieron 7 años del oro panamericano de Juan Ignacio Cáceres en Lima

El domingo 28 de julio de 2019 el equipo argentino de K4 5oomts. integrado por Manuel Lascano, Ezequiel Di Giácomo, Gonzalo Carreras y el «olímpico» florense, ganaba una exigente competencia sobre la pista de la laguna de Albúfera de Medio Mundo ubicada en el distrito de Vegueta, provincia de Huaura (Perú). El cuarteto albiceleste se consagraba así campeón panamericano con un tiempo de 1:22:106 superando a las tripulaciones de Cuba y México. La final fue transmitida por FM Alpha con los relatos de Ernesto Varela en vivo y en directo. Actualmente, Juani se prepara intensamente para participar del Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón, un hito histórico para la disciplina ya que por primera vez se llevará a cabo en la Argentina en octubre próximo, con sede en Gualeguaychú, Entre Ríos.

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