Sorteo de las 72 viviendas: accedé a la lista de preadjudicatarios
Finalizó hace instantes el sorteo especial por las 72 viviendas que tuvo lugar en la sede de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. El listado de preadjudicatarios es el siguiente (abrir link), recordando que participaron de dicho sorteo quienes formaron parte del fallido Sorteo General (5º etapa del sorteo del 4/06). Para este nuevo sorteo se han asignado números distintos, por lo que NO se participó con el número anterior.
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