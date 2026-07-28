28 de julio de 2026

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Torneo Clausura: el 23 de agosto comenzaría el campeonato

3 horas atrás Fm Alpha

En su habitual reunión semanal, la Liga de Fútbol informó que, de no mediar inconvenientes, la segunda parte de la temporada comenzaría el sábado 22 de agosto (divisiones inferiores) y domingo 23 de agosto (Primera División). Según trascendió, el certamen se jugaría a una sola rueda y el fixture sería el mismo que el Torneo Apertura. Por otro lado, los dirigentes de la entidad procurarán que el campeonato de Primera División se pueda jugar con dos partidos en una cancha y el restante en otra a diferencia de lo ocurrido en el Apertura (se jugaban los tres encuentros en escenarios diferentes). Para eso deberá tener la aprobación de las fuerzas de seguridad.

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