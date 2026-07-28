28 de julio de 2026

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Las instituciones locales son parte de nuestra Cooperativa

7 horas atrás Fm Alpha
En el día de ayer se compartió en el Sindicato de Luz y Fuerza, Pueblos Originarios 480, una reunión informativa junto a representantes de clubes, iglesias, sindicatos y entidades intermedias solidarias de nuestra ciudad con el objetivo de presentar los alcances de la nueva conformación de la Asamblea de Delegados a la cual por -primera vez en la historia local- se las invitó a que cada una de dichas entidades de bien público elija un delegado que participe como tal en nuestra Asamblea de Delegados. Ello a partir de una decisión del actual Consejo de Administración de que ello abre más cabalmente las puertas de la Coooperativa a la pluralidad y a la transparencia de una organización que es de todos los asociados. El encuentro permitió explicar el rol que tendrán los delegados, la Reforma del Estatuto y responder las consultas de los presentes, promoviendo un espacio de diálogo e intercambio. «La incorporación de las instituciones a este ámbito de participación representa un paso importante para fortalecer la vida democrática de nuestra Cooperativa y ampliar la representación de los distintos sectores de la comunidad. Agradecemos a cada institución por su participación y por acompañar este paso hacia una Cooperativa cada vez más abierta, participativa y representativa de toda la comunidad», indicó la entidad en un comunicado de prensa.

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