28 de julio de 2026

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Llegó el día: se realiza este martes el sorteo de las 72 viviendas

8 horas atrás Fm Alpha

Se realizará este martes 28 de julio a las 13 horas el tan esperado sorteo por las 72 viviendas. El mismo será mediante Lotería de la Provincia de Buenos Aires y se realizará en el Salón de Sorteos de ese organismo con la presencia del intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, quien confirmó su presencia en el recinto. Este nuevo sorteo parcial corresponde al que fue anulado tras el error que se presentó durante el procedimiento del 4 de junio pasado. Ante esto, es importante tener en cuenta la siguiente información:

-Quién participa del sorteo: todos los que participaron del Sorteo General (5º etapa del sorteo del 4/06) que tenían números de sorteo entre 1000 y 2038.

-Número de participación: para este nuevo sorteo se han asignado nuevos distintos, por lo que NO se participa con el mismo número anterior.

-Consulta del nuevo número: podrá conocerse ingresando a la página web del Municipio https://sorteoviviendas.lasflores.net.ar/

utilizando el número de DNI del inscripto.

El cartel «SOLICITUD BAJO REVISIÓN” significa que la persona va a participar del sorteo, pero si resulta pre adjudicada se le requerirá información adicional.

Transmisión en vivo: el sorteo podrá seguirse en vivo en el siguiente link: https://www.youtube.com/live/cRFK4aykjRI

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