Luciana Villarreal enfermera que actuó a en el siniestro de la combi de Lamadrid hace 15 años: “quedó en mi mente ese hecho tan triste…”

El viernes pasado se recordó tristemente el siniestro vial en ruta nacional 3 donde hace 15 años un múltiple choque de 3 camiones y una combi, dejan como saldo, 11 personas fallecidas, entre ellos una bebe de 45 días. Por esto, dialogamos en la mañana de hoy con la enfermera del municipio de General Belgrano Luciana Villarreal, profesional en la salud que vivió a pleno la presión del siniestro que golpeó a toda la zona.

“Todos recordamos el triste momento de la tragedia de la combi de Lamadrid en ruta 3. Todos los años en época del receso invernal me acordaba de ese momento, pero me parece mentira que ya hayan pasado 15 años. En ese momento me disponía ir a Las Flores porque era domingo e iba a visitar a mis familiares y amigos. Durante muchos años trabajé en la morgue de La Plata y después me mudé a Gral. Belgrano donde estoy ahora. En ese momento estaba a cargo y fue sorprendente porque si bien venía de trabajar en lugares donde veía de todo, ver que en la jurisdicción de uno ocurre esto es realmente impactante…Me avisan de ese hecho y tuve que hacerme presente en Gorchs…Aún hoy en día pienso que no estamos preparados para un siniestro de semejante magnitud. Cuando llegué no alcanzaba la cantidad de cosas que tenía en el maletín. En la parte emocional recuerdo que también había que armar un dispositivo para la contención familiar psicológica… Analizábamos todo el tiempo que paso dar, teníamos abogados, fiscales, medios como Crónica y TN, había mucha presión el lugar. Uno se pone a pensar que esas personas que venían viajando eran familiares de alguien, amigos de alguien, etc.tenía que analizar cómo se debía abordar el momento emocional…Me acuerdo que desborda lo que uno podía llegar a hacer, imagínate trasladar los cuerpos al hospital. En ese momento se tuvo que organizar todo y encima no había mucha señal de celular. En el hospital de Belgrano se estaba haciendo la farmacia que no estaba terminada y se pusieron los cuerpos allí porque no había lugar, era un espacio no era una morgue, pero se había aire acondicionado…Se trabajó entrevistando a las familias con fotos y no se podía ir bolsa por bolsa…. Pasan los años y en vez de tener un caparazón para resistir eso pasa lo contrario, es muy triste porque si bien se trabaja desde lo profesional con el paso del tiempo me pasa de pensar “Yo estuve ahí y cómo pude hacer tal o cual cosa”. Se me estruja el alma porque soy mamá y aumenta la sensibilidad…Hoy por una decisión propia no ejerzo la parte forense como eviceradora, porque la sensibilidad me ganó y no quería seguir por este camino. Elegí la parte de enfermería donde estoy hoy. Es como cruzarse a la vereda de enfrente. Igual quedó en mi mente ese hecho tan triste…”

Finalizando comentó: “Desde el lado de la imprudencia pasan siniestros, siempre estamos expuestos a que pase algo, las rutas no están en condiciones, están remendadas de una manera que no se puede creer, falta señalización, cartelería y para el que viaja a diario por más que tengas el auto en condiciones uno no está tranquila. Los políticos están pensando en las próximas elecciones y se olvidan de la gente como dice la frase de la nota que subiste…La imprudencia de uno hace que pasen estos hechos pero también la inversión en las rutas…” Remarcaba la profesional en Salud.

ENTREVISTA COMPLETA A LUCIANA VILLARREAL

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