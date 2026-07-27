BM – lunes 27 de julio

EN ESTAS VACACIONES DE INVIERNO, VUELVE LA «COPA JOVEN» Del 28 al 31 de julio se va a vivir una semana a puro deporte con la «Copa Joven», una competencia pensada para los cursos de 4° y 5° año de todas las escuelas de la ciudad y que ya logró instalarse como un clásico de las vacaciones de invierno. La propuesta busca que los chicos y chicas puedan representar a su escuela, compartir con otros cursos y competir de manera sana. Cada equipo participará con un color, al mejor estilo de las Olimpíadas Juveniles, y sumará puntos tanto por los resultados deportivos como por el aliento de su hinchada.

*Cronograma* Básquet: martes 28 – 14 hs – Playón Deportivo “Tano Falasco” Fútbol: miércoles 29 – 10 hs – La Terraza Tenis de Mesa y Truco: jueves 30 – 15 hs – Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” Vóley: viernes 31 – 15 hs – Ex edificio Cattorini Desde el Área de Juventudes invitamos también a amigos y familias a que nos acompañen, ya que el objetivo principal no es solo ganar, sino disfrutar, alentar y vivir una experiencia de encuentro para toda la comunidad.

IMPORTANTE En el marco del Sorteo de Viviendas, es importante realizar la siguiente aclaración: – De acuerdo a la Ordenanza N° 3713/2026 quienes participarán en esta oportunidad son: las personas que en el Sorteo General (5º instancia del sorteo del pasado 4 de junio, correspondiente a 72 viviendas) tenían números de sorteo entre el 1000 y el 2038 inclusive. Recordamos que el sorteo se llevará a cabo mañana martes 28 de julio a las 13 horas mediante el Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires y será transmitido por los canales oficiales. En el marco del Sorteo de Viviendas, es importante realizar la siguiente aclaración:

HASTA EL 31 DE AGOSTO ESTÁ VIGENTE EL RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA La Secretaría de Economía y Modernización recuerda a los contribuyentes que esta vigente el Régimen de Regularización Tributaria que fue extendido hasta el 31 de agosto de 2026. Hasta la mencionada fecha, los vecinos podrán regularizar las deudas vencidas al 31 de marzo de 2026 sobre las tasas, derechos y contribuciones por servicios que se brindan desde el municipio. La adhesión a este Régimen tiene importantes beneficios, como lo es la reducción de intereses: – 70% por pago al contado – 50% en hasta 12 cuotas – ⁠30% en hasta 36 cuotas -con cuotas mínimas de $2.000. Es requisito para acceder al régimen: tener al día las obligaciones desde el 1 ºde abril hasta la fecha de acogimiento.

ENCUENTRO DE ESTUDIANTES POR LA SALUD MENTAL ¿Estudiás Psicología, Trabajo Social, Acompañamiento Terapéutico, Sociología, Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, Educación o una carrera afín a la salud? Te invitamos a sumarte a un encuentro para compartir ideas, debatir y pensar colectivamente cómo fortalecer el cuidado y la promoción de la salud mental en nuestra comunidad. La propuesta surge desde «Ronda», un programa del Área de Juventudes de la Municipalidad de Las Flores que promueve la salud mental a través de espacios de encuentro, escucha y participación con adolescentes y jóvenes. Si te interesa aportar tu mirada y construir redes con otros futuros profesionales, te esperamos este Miércoles 29 de Julio en la Secretaría de Salud, Harosteguy 425.

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