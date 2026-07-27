Cooperativa Eléctrica: convocan a instituciones locales a participar en la Asamblea de Delegados

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica invita a todas las instituciones de bien público de nuestra ciudad (clubes, iglesias, sindicatos y entidades intermedias) a ser parte activa de la institución incorporando a un representante en la próxima Asamblea de Delegados. Para brindar todos los detalles sobre esta apertura, explicar cuál será el rol del delegado y repasar los plazos que marca nuestro nuevo estatuto, se convoca este lunes 27 a las 18hs. en las instalaciones del Sindicato Regional de Luz y Fuerza (Pueblos Originarios 480) a los referentes de las distintas instituciones a una reunión informativa. «Queremos que cada sector de nuestra sociedad tenga voz. Cabe aclarar que este encuentro está destinado específicamente a explicar la conformación de la Asamblea de Delegados (cuyas listas deberán presentarse a fines de agosto de cara a la asamblea del mes de octubre)», indica la nota llegada a nuestra redacción.

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