Patín Artístico Juventud Deportiva: Mia Merceré clasificada al Campeonato Absoluto

La obtención de la plaza para la joven patinadora florense se dio este domingo en el transcurso del Campeonato Clausura B que se llevó a cabo en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. En este escenario, la deportista evidenció nuevamente su destreza y el resultado del intenso trabajo llevado adelante junto a su entrenadora, Prof. Camila Mendiondo. Este importante hito le brindará la oportunidad de competir en el certamen de mayor relevancia del patinaje artístico nacional que se llevará a cabo próximamente en San Juan.

Fuente: Juventud Deportiva

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