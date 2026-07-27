27 de julio de 2026

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Patín Artístico Juventud Deportiva: Mia Merceré clasificada al Campeonato Absoluto

17 horas atrás Fm Alpha

La obtención de la plaza para la joven patinadora florense se dio este domingo en el transcurso del Campeonato Clausura B que se llevó a cabo en la ciudad de Cipolletti, Río Negro. En este escenario, la deportista evidenció nuevamente su destreza y el resultado del intenso trabajo llevado adelante junto a su entrenadora, Prof. Camila Mendiondo. Este importante hito le brindará la oportunidad de competir en el certamen de mayor relevancia del patinaje artístico nacional que se llevará a cabo próximamente en San Juan.

Fuente: Juventud Deportiva

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