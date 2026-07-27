La Buena Noticia: histórica planta láctea vuelve a funcionar tras nueves meses y un pedido de quiebra

La planta de La Suipachense reabre sus puertas tras nueve meses de inactividad. La histórica planta láctea de Suipacha, con más de 70 años de trayectoria en el corazón de la provincia de Buenos Aires, volverá a producir gracias a una resolución judicial que autorizó el alquiler de sus instalaciones. El Juzgado Civil y Comercial de Mercedes, a cargo del juez Leandro Julio Enríquez, dio luz verde para que la firma Compañía Láctea Suipacha S.A. opere la fábrica. El contrato no sólo incluye el predio industrial sino también las maquinarias y las marcas emblemáticas como Lácteos Conosur y La Suipachense con vos desde siempre. Al frente del proyecto está Pablo Acsi, empresario con experiencia en el sector y exdirectivo de Parmalat. La firma que lidera será la responsable de rescatar una usina que parecía condenada al cierre definitivo. La caída de La Suipachense no ocurrió de un día para el otro. Durante sus últimos años, la empresa quedó bajo el control del grupo venezolano Maralac a través de Lácteos Conosur S.A., la misma firma que operó la quebrada ARSA, conocida como yogures SanCor. Las cifras del desastre son contundentes. La empresa acumuló una deuda postconcursal de $8.458 millones en cheques rechazados. A eso se sumaron reclamos gremiales que superaron los $1.000 millones. El concurso preventivo fracasó y la Justicia no tuvo más alternativa que decretar la quiebra directa en noviembre de 2025 poniendo fin a décadas de producción ininterrumpida.

Fuente: IProfesional

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