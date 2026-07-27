Ruta 3: proponen que el HCD sesione a la vera del camino

Tuvo lugar este domingo una nueva movilización en demanda de la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 3 en una convocatoria que congregó a residentes autoconvocados de la ciudad, miembros provenientes de Azul y representantes de la agrupación Estrellas Amarillas. La protesta se efectuó en la rotonda del cruce de la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 30, punto estratégico del reclamo florense. A la misma asistieron el intendente en uso de licencia, Ing. Alberto Gelené y el concejal por el oficialismo Rogelio Díaz, quien presentó una iniciativa específica para aumentar la notoriedad de la petición: que el Concejo Deliberante de Las Flores sesione al costado de la ruta, en paralelo con los órganos legislativos de Azul y demás municipios del corredor para seguir evidenciando el compromiso institucional con la exigencia de los trabajos. Asimismo, durante la jornada se propuso la alternativa de que el municipio de Las Flores analice la interposición de un recurso de amparo para demandar contestaciones precisas al Gobierno nacional por la ejecución de las tareas en la Ruta 3 siguiendo los pasos que ya emprendió el Municipio de Azul ante la Cámara Federal de Mar del Plata que hace poco dispuso medidas urgentes de seguridad en el trayecto comprendido entre Azul y Cacharí.

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