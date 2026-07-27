Corte Programado del Servicio de Internet – Futurtel este martes

La Cooperativa de Electricidad, a través del Área de Futurtel, informa a sus asociados que el martes 28 de julio, entre las 5:00 y las 7:00hs. se realizará un corte programado del servicio de Internet debido a tareas de mantenimiento y ajuste de equipamiento. Durante ese período, el servicio permanecerá interrumpido y su restablecimiento se realizará de manera escalonada, por lo que algunos usuarios podrían recuperar la conexión antes que otros. «Agradecemos su comprensión y pedimos disculpas por las molestias ocasionadas», indica el aviso que llegó a nuestra redacción.

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