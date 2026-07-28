La Buena Noticia: De Azul al quirófano más complejo del mundo: el médico que realiza una cirugía única en un hospital público

El cirujano cardiovascular azuleño Marcelo Nahín, jefe del Servicio de Cirugía del Hospital El Cruce de Florencio Varela, es uno de los pocos especialistas del país que realiza la tromboendarterectomía pulmonar (TEP), considerada una de las cirugías más complejas de la medicina y la única de su tipo que se practica en un hospital público argentino. Discípulo de René Favaloro, Nahín trata la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (HPTC), una enfermedad que provoca una severa dificultad para respirar y que muchas veces se confunde con asma, EPOC o incluso trastornos de ansiedad. “La cirugía es extremadamente compleja porque hay que enfriar el cuerpo del paciente hasta los 18 grados, detener el corazón, extraer toda la sangre del organismo y trabajar sobre las arterias pulmonares”, explicó el profesional. Uno de los aspectos más llamativos es que algunos pacientes llegan a esta intervención tras situaciones aparentemente menores. Nahín contó que incluso operó personas cuya enfermedad comenzó luego de un esguince de tobillo o una lesión leve que derivó en una trombosis venosa y, posteriormente, en una embolia pulmonar. El especialista advirtió que el principal síntoma es la disnea progresiva, una creciente falta de aire al realizar actividades cotidianas. Además, señaló que en Argentina habría alrededor de 5.000 personas sin diagnosticar, se detectan unos 750 casos nuevos por año y apenas se realizan 15 cirugías de este tipo anualmente. La intervención requiere un equipo de unas 30 personas, con diez profesionales trabajando en simultáneo dentro del quirófano. Desde el Hospital El Cruce, el médico nacido en Azul se consolidó como un referente nacional de una técnica que solo se practica en un reducido número de centros especializados del mundo y que representa una oportunidad de cura para pacientes con esta grave enfermedad.

Fuente: Noticias de Azul

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