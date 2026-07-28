28 de julio de 2026

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Concejo Deliberante: nueva sesión ordinaria este jueves

7 horas atrás Fm Alpha

(Ver orden del día) Con un temario de 20 puntos se llevará a cabo este jueves desde las 19 horas una nueva sesión ordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende». Entre lo más destacado, el Bloque LLA presentará un Proyecto de Comunicación sobre contrato con CEAMSE (traslado de residuos). Por su parte, el Bloque Adelante Las Flores solicitará en otro proyecto informe varios puntos respecto a planta personal municipal. Finalmente, el Bloque Todos por Las Flores mencionará, a través de un Proyecto de Resolución, la necesidad de  cesión de terrenos de ferrocarriles argentinos para viviendas.

Sesion 30 de julio

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