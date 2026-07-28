28 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

BM – martes 28 de julio

3 horas atrás Fm Alpha

EL DOMINGO 16 DE AGOSTO SE CELEBRARÁ EL “DÍA DE LA NIÑEZ” EN EL TEATRO ESPAÑOL La sala del Teatro Español de nuestra ciudad, el próximo domingo 16 de agosto será anfitriona de la celebración por el Día de la Niñez con una propuesta para toda la familia, organizada por la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Promoción Comunitaria. La jornada se llevará a cabo a partir de las 18 horas con el Show de teatro y circo “Bola, dame bola” de Mr. Klo y posteriormente el Espectáculo “Somos canción” de los Gingos. Además, habrá torta y chocolatada para compartir. Es importante destacar que el festejo programado por las antes mencionadas áreas de la Municipalidad de Las Flores, será con entrada gratuita. Los boletos para poder presenciar el espectáculo infantil ya pueden retirarse a partir de hoy en el Teatro Español (un adulto cada dos niños o más) hasta agotar la capacidad de 500 personas.

IMPORTANTE La Dirección de Discapacidad informa que, momentáneamente, la línea telefónica correspondiente al número 2244-444993 no se encuentra funcionando.

LOLO RODRÍGUEZ EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Este viernes 31 de julio a las 21 horas, se presentará en el Salón Rojo Municipal el cantante bonaerense Lolo Rodríguez con toda su buena y distinguida música de raíz nativa. La actuación del folclorista de San Manuel está enmarcada dentro de la 20ª temporada del ciclo «Folclore para Escuchar», evento que se realiza con la producción y conducción de Fernando Calles y que cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. Lolo Rodríguez llegará a Las Flores con todo su palmarés que incluye un recorrido interesante de solidez artística en la música popular argentina. Este eximio cantante de la localidad rural del partido de Lobería, ha participado en importantes festivales como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y el Festival Nacional de Malambo en Laborde Córdoba. Lolo Rodríguez también ha participado en festivales internacionales en Dinamarca y Suecia, un hecho que también demuestra su jerarquía artística. Es válido de destacar que el ciclo «Folclore para Escuchar» es libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

 

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Sorteo de las 72 viviendas: ¿Y si poníamos los 1003 numeritos en una bolsa y un niño los iba sacando?

5 minutos atrás Fm Alpha

Sorteo de las 72 viviendas: accedé a la lista de preadjudicatarios

2 horas atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: el 23 de agosto comenzaría el campeonato

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Sorteo de las 72 viviendas: ¿Y si poníamos los 1003 numeritos en una bolsa y un niño los iba sacando?

5 minutos atrás Fm Alpha

Sorteo de las 72 viviendas: accedé a la lista de preadjudicatarios

2 horas atrás Fm Alpha

BM – martes 28 de julio

3 horas atrás Fm Alpha

Torneo Clausura: el 23 de agosto comenzaría el campeonato

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.