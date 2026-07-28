Sorteo de las 72 viviendas: ¿Y si poníamos los 1003 numeritos en una bolsa y un niño los iba sacando?

Seguro que esta versión criolla tendría más aceptación social, ya que lo elaborado no ha dado buenos resultados, por lo menos en lo creíble, pues si tu número de orden estaba entre el 400 y 500 tenías el 70 % de probabilidad de salir pre adjudicado, y si estabas entre las decenas 470 a 479 tenías el 100 %, igual que la decena de 440. Así lo dijo el sistema de Loterías y Casinos luego de que la tómbola le indicara al sistema, el mismo seleccionó “aleatoriamente” y priorizó entre esta centena 68 pre adjudicaciones. Las restantes favorecidos fueron para el 1000, 1001, 1002 y 1003. Un fuerte hecho que nuevamente pone en duda y nos hace trascender “lamentablemente” no por cosas positivas a nivel nacional, por lo tanto, un sistema elegido para la adjudicación de viviendas poco fiable, más allá de que como humanos, debemos recurrir al azar para ver quien tiene la prioridad de tener una vivienda. Ahora queda pasar el filtro definitivo si los pre seleccionados miden de acuerdo con los requisitos de la ordenanza.

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