Policiales: esclarecimiento de hurto, secuestros de motocicletas y un aprehendido por disturbios en la vía pública

ESCLARECIMIENTO DE HURTO Personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.) de la Estación de Policía Comunal Las Flores logró el esclarecimiento de un hecho de hurto denunciado en el Club El Hollín, donde

autores ignorados habían sustraído un aire comprimido calibre 5,5 mm y una caja de balines. Como resultado de las tareas investigativas desarrolladas, se procedió al recogimiento del arma de aire comprimido sustraída, la cual se hallaba en poder de un menor de edad. El elemento fue reconocido por la denunciante, quedando las actuaciones a

disposición de la Ayudantía Fiscal Local.

OPERATIVOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE MOTOCICLETAS En el marco de la Orden de Servicio Especial N.º 10/2026, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Las Flores continuó desarrollando operativos de prevención de ilícitos en distintos puntos de la ciudad, principalmente en la intersección de Av. Presidente Perón y Avda. Sarmiento. Como resultado de los controles efectuados durante los días 26, 27, 28 y 29 de julio se labraron numerosas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 por faltas tales como circulación sin casco reglamentario, sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio, sin dominio colocado, sin documentación exigible, circulación en contramano, utilización de escapes libres y otras irregularidades que comprometen la seguridad vial. Asimismo, se procedió al secuestro de motocicletas cuyos conductores carecían de la documentación obligatoria para circular o presentaban infracciones que ameritaron dicha medida, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Faltas de Las Flores, a cargo del Dr. Marcelo Genusso. Entre las infracciones constatadas se registraron más de una decena de motociclistas que circulaban sin casco protector, además de otros conductores que lo hacían sin licencia habilitante, sin seguro obligatorio, con escapes antirreglamentarios, sin chapa patente o en

contramano.

DETENIDO POR INFRACCCIÓN A LA LEY 8031/73 Durante la madrugada del 27 de julio, personal policial de Estación Comunal Las Flores procedió a la detención de un hombre de 25 años de edad en la intersección de las avenidas Rivadavia y Avellaneda, quien se encontraba en aparente estado de ebriedad ocasionando disturbios en la vía pública. Cumplidos los recaudos legales, recuperó inmediata libertad.

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