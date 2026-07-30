30 de julio de 2026

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Feria de ropa y calzado en Capilla San José

3 minutos atrás Fm Alpha

Este jueves 30 de 15 a 17hs. y mañana viernes 31 de julio de 10 a 12 y de 15 a 17hs.en Capilla San José (Belgrano y Avda. Alvear) se llevará a cabo una feria de ropa y calzado a precios muy accesibles. El ingreso será por la capilla y se pide traer bolsa. También en ese horario se recibirán alimentos no perecederos (arroz, fideos, azúcar, galletitas, cacao, etc.). Parte de lo recaudado volverá en alimentos para más de 30 familias del barrio. Se podrá pagar en efectivo o transferencia.

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