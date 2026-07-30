Malvinas: Paula Vernet descendiente de Luis Vernet “Malvinas no es un caso de colonización, sino una población trasplantada por parte del Reino Unido…”

En “El Periodístico” conversamos con la tatara tatara nieta de Luis Vernet, gobernador de las Islas Malvinas durante casi 5 años, hasta que por la fuerza en 1833 fue sacado por los ingleses. Paula Vernet, profesora en la UCA en derecho internacional, dio su cabal postura en el comité de descolonización que tiene la Organización de las Naciones Unidas, defendiendo a nuestro país sobre los derechos en el archipiélago. Paula, en un párrafo de su alocución mas emocionante, expresó: “ahora soy yo quien toma la palabra, y si esta controversia no se resuelve, vendrán mis hijos …”

“Si, mi herencia familiar ha impactado en dedicarme al derecho internacional, porque siempre me interesó la historia y los caminos me llevaron a este lugar en lo profesional pero también en lo familiar…Me acuerdo cuando tenía 9 años y mi papá me fue a buscar al colegio y para mí fue muy emocionante porque al principio no entendía, pero mi papá me decía “recuperamos las Malvinas” y me alegré mucho. Fuimos a la Plaza de Mayo y había mucha efervescencia, le hacían reportajes. Como sabemos esa emoción no duró mucho…”

Al tiempo que; “El mote de “hermanita perdida” viene de la marcha de Malvinas de la “pérdida perla austral”, hay algo que todos sentimos, como un arrebato, algo que está trunco, es como una astilla. Es el único reclamo sobre soberanía que hoy tenemos los argentinos…”.

Sobre su alocución en la ONU, dijo: “Se siente mucha emoción y responsabilidad haber llevado la voz de los argentinos a la asamblea contando cómo mi familia estaba allí antes que la usurparan los ingleses… En ese momento había un gran proyecto de desarrollo con intercambios comerciales para que las islas florezcan y que sirvan para las generaciones futuras. Me daba también un poco de nervios hablar ante el Foro de Colonización, pero al mismo tiempo estaba muy orgullosa…Este Comité se creó en 1961 a raíz de una resolución sobre concesión de independencia a los pueblos coloniales. El Reino Unido lo había asignado como algo autónomo. En 1964 fue la primera vez que se trató el tema, se habló sobre la autodeterminación de los pueblos autónomos. Allí se explica que el caso de Malvinas no es un caso de colonización, sino una población trasplantada por parte del Reino Unido para poblar las islas. Acá lo que hay es un conflicto de soberanía entre Argentina y Reino Unido. Este año, una vez más la Argentina presenta su reclamo e insiste en que el Reino Unido debe sentarse a la mesa de negociaciones. El Reino Unido busca la autodeterminación de las islas. En el Comité tenemos el apoyo de todos los miembros y sale por consenso la resolución…”.

Sobre la historia de las negociaciones, dijo: “Estas negociaciones que se dieron en los 70 fueron a través de las resoluciones de aquel tiempo…en esa época se cooperó muchísimo porque el Reino Unido accedió al diálogo, se avanzó mucho porque se construyó el aeropuerto, había libertad para poder ir y volver, maestras argentinas que iban a las islas a enseñar castellano. Argentina decía que Reino Unido utilizaba esas negociaciones porque en verdad no quería hablar de soberanía. En 1975 hubo una misión científica inglesa para evaluar los recursos y se vio como un acto unilateral para la Argentina. Eso fue el inicio del fracaso de las negociaciones…Recientemente Reino Unido dio autorización para explotar cuencas de hidrocarburo y es un nuevo conflicto de soberanía porque se trata de los recursos naturales nada menos. Estamos en una situación parecida a aquel momento…”.

Sobre la base militar que tiene la OTAN en la Isla Soledad y la posibilidad de dialogo, dijo: “La OTAN no es un organismo para el dialogo, porque tiene un objetivo militar, recordemos que es importante que está prohibida la amenaza y el uso de la fuerza desmedida. La militarización de las islas es algo a tener en cuenta y es también importante el tema de los recursos porque se abre otra parte del reclamo porque son recursos no renovables y eso afecta a los argentinos. Hay muchos foros en donde Argentina busca apoyo y los tiene. Eso se vio en la sesión del Foro de los 24…”.

Ante la asunción del nuevo ministro Andy Burnham, nombrado el 20 de julio pasado y se daría una ventana de dialogo, dijo: “Siempre hay nuevas oportunidades, porque hay una posición distinta a la anterior. Pero el Reino Unido está seguro sobre su soberanía y no está dispuesta hoy en día al diálogo”.

Paula también reflexionó sobre la bandera mostrada luego del partido en el mundial contra Inglaterra: “Lo del Mundial y el partido de Inglaterra fue contundente, lo vio el mundo, 2.000.000 de personas, fue una visibilización total y mostró cómo al pueblo argentino le importa porque fue hecha por argentinos…es algo vivo y es una manera de mostrar el reclamo, me emocionó mucho y suma a esa visibilización. Me gustó mucho verlo, fue un sentimiento…”.

Sobre cómo sigue su función de reclamo, expresó: “Con nuestro testimonio y el vínculo familiar siempre estaremos refiriéndonos al tema. Es mi manera de seguir difundiendo en las aulas de la UBA y la UCA porque es importante que los jóvenes también conozcan esta historia…” Decía.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A PAULA VERNET

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