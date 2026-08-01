Bomberos Voluntarios presentó nueva unidad y más equipamiento

En la sede del cuartel ubicado en calle Pueyrredón 531 la institución presentó a la comunidad una nueva camioneta, equipos autónomos, un bote con trailer y lona y dos pares de botas de incendio. La inversión total ascendió a poco más de 49 millones de pesos. «Seguimos sumando y renovando materiales para nuestro cuartel. Con mucha alegría realizamos la presentación oficial de las nuevas adquisiciones para nuestra institución. Cada una de estas incorporaciones representa una mejora en nuestro equipamiento y nos permite seguir brindando un servicio más seguro y eficiente a toda la comunidad», indicaron en redes sociales. «Agradecemos profundamente a todos los vecinos que, con su colaboración y apoyo constante, hacen posible que nuestra institución continúe creciendo. Nuestro compromiso es seguir trabajando e invirtiendo para estar cada día mejor al servicio de ustedes», expresaron finalmente. ¡Felicitaciones!.

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