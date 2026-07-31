BM – viernes 31 de julio

ALEGRÍA Y COLORIDO EN PLAZA SOL EN MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE VACACIONES DE INVIERNO Fue tarde de festejo y buenos momentos ayer en el cierre de actividades que la Secretaría de Educación y Cultura programó para estas vacaciones de invierno. En Plaza Sol, se llevó a cabo un evento del que participaron con entusiasmo las familias florenses que concurrieron en gran número a este espacio verde, donde también acompañaron las buenos condiciones climáticas de la jornada. Hubo juegos deportivos, impulsados por la Secretaría de Deportes, como así también actividades artísticas para chicos, bajo la iniciativa de la comisión de Corsolandia. En la parte final de la programación, la actuación de dos mimos de la compañía Circulante Troupé, concentró toda la atención de los más pequeños y de las familias que interactuaron y pudieron disfrutar de un día especial de Vacaciones de Invierno.

HOY LOLO RODRÍGUEZ EN «FOLCLORE PARA ESCUCHAR» Esta noche a las 21 horas se presentará en el Salón Rojo Municipal el cantante bonaerense Lolo Rodríguez con toda su buena y distinguida música de raíz nativa.

La actuación del folclorista de San Manuel está enmarcada dentro de la 20ª temporada del ciclo «Folclore para Escuchar», evento que se realiza con la producción y conducción de Fernando Calles y que cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura. Lolo Rodríguez llegará a Las Flores con todo su palmarés que incluye un recorrido interesante de solidez artística en la música popular argentina. Este eximio cantante de la localidad rural del partido de Lobería, ha participado en importantes festivales como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín y el Festival Nacional de Malambo en Laborde, Córdoba. Lolo Rodríguez también ha participado en festivales internacionales en Dinamarca y Suecia, un hecho que demuestra su jerarquía artística. Es válido de destacar que el ciclo «Folclore para Escuchar» es libre, abierto y gratuito para toda la comunidad.

DÍAS Y HORARIOS DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS HÚMEDOS Y SECOS Se recuerda a la comunidad los días y horarios de la Recolección de Residuos Domiciliarios (Húmedos) y de Residuos Reciclables (Secos). Los residuos húmedos son: restos de alimentos contaminados, papel higiénico, servilletas usadas, papeles metalizados sucios, pañales, residuos de barrido, etcétera.

La recolección se realiza a partir de las 19 horas, según el siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes en calles paralelas a Av. Rivadavia

– Martes, jueves y domingo en calles paralelas a Av. San Martín

Los residuos secos son: cartón seco, plástico, papel seco, metal, vidrio.

La recolección se realiza a partir de las 13.30 horas, de acuerdo al siguiente recorrido:

– Lunes y miércoles en calles paralelas a Av. San Martín

– Martes y jueves en calles paralelas a Av. Rivadavia

Es importante tener en cuenta:

– Realizar una correcta separación en origen de estos residuos según corresponda su clasificación

– Sacar los residuos solo en los días y horarios establecidos, para evitar así roturas de las bolsas y suciedad en las calles o veredas.

– Al momento de sacar los residuos, es fundamental acondicionar correctamente los materiales cortantes como vidrios, metales, etcétera. Se pueden envolver en papel grueso o cartón antes de descartarlos. Esto evitará que se produzcan accidentes o lastimaduras en los recolectores durante su labor.

Se solicita a la población responsabilidad y compromiso en el cumplimiento de estas disposiciones, ya que se trata de una tarea compartida que requiere de la participación de toda la sociedad y resulta fundamental para mantener una ciudad más limpia y ordenada.

SILVIA PALUMBO PRESENTARÁ “MÚSICA MAESTRA” EN EL MUSEO HISTÓRICO El miércoles 5 de agosto a las 18:30 horas, el Museo Histórico “Alfredo R. Almada” será sede de “Música Maestra. Tras la huella sonora de las mujeres”, una performance de la cantautora Silvia Palumbo. A través de cuentos, cantos y reflexiones, la propuesta invita a reconocer algunas de las estructuras y prácticas vinculadas al androcentrismo y el sexismo que han condicionado históricamente la presencia y la expresión de las mujeres en la música. Durante el encuentro, la artista compartirá además su trabajo en torno al Empoderamiento Expresivo Feminista (EEF), un enfoque orientado a recuperar las voces y fortalecer las posibilidades expresivas. En ese marco, presentará su libro La LETRA de mi música. La actividad tendrá una duración aproximada de una hora y se desarrollará en el Museo Histórico Alfredo R. Almada, ubicado en Av. General Paz 570. La modalidad de ingreso será entrada al sobre. Para consultas y reservas, comunicarse con Candela Rio al 221 505-2297.

RAULIYO Y SU VOZ EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE La Dirección Municipal de Cultura en su tarea de promoción del desarrollo de nuestros artistas, le da continuidad de acción al Taller de Producción Musical que dirige el profesor David “Chicky” Noguera. Esta vez, en el Taller de Producción Musical Florense, podrá observarse el trabajo del cantante “Rauliyo y su voz”. El protagonista, es un apasionado por la música. De un inicio de temor escénico que le impedía presentarse en público, saltó a esta actualidad importante de superación que lo ha llevado a Rauliyo a estar presente en distintos escenarios de la ciudad cada vez que es convocado. Formado en la Escuela de Canto de Luis Álvarez desde que se inició en la actividad, Rauliyo y su voz podrá verse y escucharse en esta propuesta cultural. Es válido recordar que el Taller de Producción Musical Florense brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: pre y post producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master; por lo que el artista se encuentra siempre con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. El próximo domingo 2 de agosto, en la plataforma digital Youtube, se exhibirá esta gran producción de “Rauliyo y su voz” para que pueda ser visibilizada por toda la comunidad. El link para mirarla es: https://www.youtube.com/watch?v=yPBSlb6X4yM

TENIS DE MESA Y TRUCO DEJARON UNA TABLA CADA VEZ MÁS AJUSTADA EN LA COPA JOVEN La Copa Joven completó este jueves una nueva fecha con las competencias de tenis de mesa y truco, dos disciplinas que comenzaron a perfilar la definición del Torneo. Con muy buenos encuentros y una destacada participación de los estudiantes, las escuelas siguieron sumando puntos, tanto en las competencias como a través del aliento de sus hinchadas. Resultados de la jornada:

TENIS DE MESA:

Dante Alighieri – 10 puntos

San Miguel – 9 puntos

Secundaria N°1 (Media) – 8 puntos

Secundaria N°2 (Normal) – 8 puntos

Técnica – 7 puntos

Secundaria N° 3 – 7 puntos

TRUCO:

Secundaria N°2 (Normal) – 10 puntos

Secundaria N° 3 – 9 puntos

Técnica – 8 puntos

Dante Alighieri – 7 puntos

San Miguel – 7 puntos

Secundaria N°1 (Media) – 7 puntos

El puntaje de la hinchada se lo llevó en esta ocasión la Escuela Normal.

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