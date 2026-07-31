Prof. González concejal sobre el sorteo de viviendas: “Me parece que no habría que aplicar de nuevo este sistema”

En “El Periodístico del día de la fecha, conversamos con la profesora y concejal Daniela González. La concejal por el oficialismo, estuvo planteando algunos proyectos en la sesión del día de anoche del HCD, y reflexionó sobre el malogrado sorteo de las viviendas.

“Como reflexión puedo decir que se trató desde la municipalidad de hacer todo transparente y legal, y así fue… Ya todos sabemos lo ocurrido con el primer sorteo, entiendo y es mi postura que, aunque fue un error involuntario perjudicó a muchos vecinos que no pudieron a acceder al mismo pese a que se encontraban presentes representantes de la provincia…En cuanto al nuevo sorteo, el Instituto de la vivienda propuso que se haga a través de la Lotería, desconocíamos el procedimiento, primero se sortearon las bolillas de la unidad, centena y mil, salieron el 0 y 1. Al salir el 1, había personas de mil al mil tres que iban a ser preadjudicados. Yo tomé una foto de eso y luego sale el 4 y por eso da la tendencia. Transparente fue, porque estaban todos incluidos, como estaba el 4 pudieron salir en la centena el 8, 6, etc…Al ir el listado por orden alfabético salen varios con el mismo apellido y comenzaban con G. En un momento estaba con una agenda y comencé a anotar desde la unidad, centena, decena y mil, anoto 1423 por ejemplo y no era lo que estaba viendo en pantalla, desestimé eso y dejé de anotar…Me parece que no habría que aplicar de nuevo este sistema, aunque repito que fue legal y transparente. Anoche en la sesión se pide convocar a la secretaria de desarrollo humano, pero también hubo varios proyectos en 48hs. que pasaron a plenaria y seguirán siendo debatidos en Comisión. Mi opinión para un próximo sorteo debería ser con 3 escribanos locales cámaras y medio con los nombres y apellidos de las personas…”

Sobre lo planteado en tablas, dijo: “Ayer presentamos un proyecto de resolución y existe la posibilidad de que se nos otorgue unas casas de tránsito en Capital Federal a algunos municipios…Pueden ser para estudiantes y para personas que tengan alguna dificultad de salud o familiares que tengan que acompañar a alguna persona para atención médica. Sabemos que ya se estuvieron otorgando algunas, pedimos al intendente que acompañe la gestión, es un proyecto de resolución y el intendente podría realizar las gestiones correspondientes…No se trata que el fondo educativo sirva para comprar una casa en Capital Federal, sino para obras mayores o menores en el distrito, si se da, sería de gran utilidad porque hoy no disponemos de un lugar así en Capital Federal. Es una aspiración y el proyecto está presentado…”

Otros de los temas planteados; “Otro proyecto que presenté también sobre los terrenos que se encuentran en Pellegrini y Carlos Gardel, e Pte. Perón y Alsina, son terrenos de ferrocarril como abandonados prácticamente y carente de limpieza, vemos que periódicamente y en época de verano se han producido incendios. Como son terrenos inutilizados, se podrían construir algunas viviendas, no un gran barrio, pero entre 8 y 10 casitas si Ferrocarril cede esos terrenos, podría ser a través de un crédito o por del instituto de la vivienda…Y del lado Carlos Gardel que haya una plaza de salud con diferentes estaciones, o plaza de calistenia…” Sobre la reflexión de una oyente del fondo educativo para la reparación de la posible casa en CABA, dijo: “Con el Fondo Educativo se puede hacer mantenimiento o reparación si es necesario, Si el fondo tiene que ser utilizado como corresponde en las escuelas del distrito, nosotros recibimos un informe de lo que se ha trabajado y se ha ido mucho en pintura, reparación de calderas, trabajos de electricidad del jardín 901 y la loza de la escuela técnica, a veces se estima tal monto pero en paralelo se realizan gestiones para obtener fondos de provincia y ahorrarlos para otra institución, que los recursos del fondo no se gasten en su totalidad. También para reparaciones en emergencia o también para la escuela de verano que requiere el mantenimiento, la pintura de la pileta, el transporte escolar, porque hasta marzo no ingresa lo del fondo educativo…” Remarcaba la concejal.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A LA CONCEJAL DANIELA GONZÁLEZ

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