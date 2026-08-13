La Buena Noticia: una empresa asegura que avanza con el primer “bioherbicida” argentino

Uno de los grandes problemas que enfrenta el campo argentino es el combate contra las malezas resistentes provocado en gran medida debido a la pérdida de control de numerosos herbicidas. En este marco, la biotecnología puede tener una solución novedosa: una empresa argentina afirma que está a punto de poder inscribir el primer “bioherbicida” del mercado argentino. Se trata de Biomagna, una compañía especializada en productos biológicos que ya tiene también un bioinsecticida de gran efectividad para controlar a la temida chicharrita del maíz y un biofungicida para cultivos regionales y que ahora va por este gran anhelo de los productores de sumar una herramienta no química para enfrentar el gran problema de las malezas. Desde hace años, numerosas compañías buscan encontrar productos biológicos capaces de eliminar o frenar el desarrollo de estas plantas invasivas, siguiendo el camino ya alcanzado para enfrentar a plagas y enfermedades. Sin embargo, por el momento no han logrado hacerlo, aunque Biomagna asegura que está avanzando para poder lograrlo. El desarrollo representa un paso relevante para una categoría que todavía tiene un espacio reducido dentro del mercado argentino de fitosanitarios y que busca ganar protagonismo a partir de nuevas herramientas de manejo. Los ensayos ya se encuentran en marcha y se desarrollan bajo protocolos orientados a garantizar la trazabilidad y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Como se mencionó, el objetivo es sumar este producto a la amplia paleta que la firma ofrece para problemáticas que ganaron relevancia en las últimas campañas. A su vez, Biomagna comenzó a profundizar su presencia en cultivos regionales y de mayor valor por hectárea. Lastro, por ejemplo, es un biofungicida foliar al manejo de enfermedades en producciones como maní y vid ampliando el alcance de la plataforma tecnológica más allá de los grandes cultivos agrícolas.

Fuente: Infocampo

About The Author