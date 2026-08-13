13 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Acompañamiento económico a la EP4: «Vamos a invertir en la fachada del edificio y puesta en valor de nuestros espacios»

2 minutos atrás Fm Alpha

La 91.5 consultó este jueves a la directora del establecimiento, Graciela Ayuso, sobre la ayuda económica que recibieron días pasados. «La iniciativa de obtener recursos nació junto a la Cooperadora que más que eso es una locomotora como siempre digo porque siempre está activa y en marcha. Estamos siempre pensando en proyectos, algunos ya están concretados y otros en vías de concretarse», afirmó la docente. «Todo proyecto necesita un aporte económico y fue así que levanté el teléfono y le pedí al intendente Blanstein si era posible que el municipio pudiera colaborar porque queremos pintar el frente de la escuela y la reestructuración de los espacios pedagógicos. Por ejemplo, en el patio teníamos un espacio desperdiciado y pensamos en crear un lugar de Ecojuegos y queremos intervenirla pintando murales. También valoramos el acompañamiento de comercios y de la comunidad educativa que en cada feria que hacemos ayudan muchísimo», expresó más adelante.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Fútbol Senior: el domingo 23 de agosto se jugará la 2da. fecha del Clausura

35 minutos atrás Fm Alpha

Bomberos recibe golosinas para celebrar el Día del Niño

1 hora atrás Fm Alpha

La Cooperativa avanza en el proceso de selección para el Área de Atención al Asociado

5 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Acompañamiento económico a la EP4: «Vamos a invertir en la fachada del edificio y puesta en valor de nuestros espacios»

2 minutos atrás Fm Alpha

Fútbol Senior: el domingo 23 de agosto se jugará la 2da. fecha del Clausura

35 minutos atrás Fm Alpha

Bomberos recibe golosinas para celebrar el Día del Niño

1 hora atrás Fm Alpha

La Cooperativa avanza en el proceso de selección para el Área de Atención al Asociado

5 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.