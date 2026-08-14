14 de agosto de 2026

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Corte programado de energía eléctrica este viernes

4 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad de Las Flores comunica a sus asociados que hoy viernes 14 de agosto de 2026, en el horario de 09:00 a 12:00 hs, se realizará un corte programado del servicio de energía eléctrica en la siguiente zona:

  • Zona rural – Línea “El Pago de Oro”.

El corte se realizará con el objetivo de llevar adelante trabajos de conexión de una nueva subestación, mantenimiento y poda en líneas de Media Tensión. Para obtener mayor información, los asociados pueden dirigirse personalmente al Sector de Redes, ubicado en Av. Carmen y Pellegrini, o comunicarse al (2244) 442063. La realización de estas tareas estará sujeta a las condiciones climáticas y se suspenderá en caso de lluvia. Agradecemos la comprensión y las disculpas por las molestias ocasionadas.

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