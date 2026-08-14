14 de agosto de 2026

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Concejo Deliberante: se llevó a cabo una nueva sesión ordinaria

6 minutos atrás Fm Alpha
Se realizó en la tarde de ayer jueves una nueva Sesión Ordinaria en el Salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante. La sesión fue encabezada por el presidente del Cuerpo, Prof. Fernando Muñiz y contó con la presencia de la mayoría de los concejales que integran los distintos bloques políticos. Durante la jornada, la concejala Carla Amici (La Libertad Avanza) asumió en reemplazo de la concejala Laura Caraminola, actualmente en uso de licencia transitoria. El Orden del Día estuvo compuesto por 29 temas presentados en la mesa de trabajo, a los que se sumaron 10 expedientes ingresados con 48 horas de antelación, los cuales fueron puestos a consideración del Cuerpo y recibieron ingreso para su posterior análisis y tratamiento. De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante continuó con el desarrollo de su labor legislativa y el tratamiento de los distintos asuntos que forman parte de la agenda local.
Fuente: Prensa HCD Las Flores

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