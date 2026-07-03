BM – viernes 3 de julio

ESTE FIN DE SEMANA: CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS Desde el Área de Cuidado Animal se informa a la comunidad que los días sábado 4 y domingo 5 se llevará adelante una Campaña de Vacunación Antirrábica destinada a perros y gatos que no tengan al día la vacuna antirrábica anual.

Las jornadas se desarrollará en la Plazoleta “Jennifer Ledesma” (Pista de Patinaje), en el horario de 10:30 a 13:00 horas y la atención será por orden de llegada. Los perros deberán asistir con correa y, en caso de ser poco sociables, con bozal. Los gatos deberán ser trasladados en gateras, bolsos, bolsas de arpillera o cualquier otro medio seguro para el animal. Además, durante ambas jornadas, las personas podrán inscribir a sus mascotas para castración gratuita.

SE REALIZÓ LA CUARTA ENTREGA DEL PROGRAMA «HUERTA URBANA BONAERENSE», CAMPAÑA OTOÑO-INVIERNO La Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Las Flores llevó adelante la cuarta entrega de plantines correspondiente a la Campaña Otoño-Invierno del Programa Huerta Urbana Bonaerense, una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. La actividad contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; la secretaria de Educación, Silveria Giménez; el secretario de Producción, Turismo y Ambiente, Christian Chiodini; y el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau. En esta oportunidad, se entregaron plantines de temporada a más de 22 instituciones y productores locales, con el objetivo de fortalecer las huertas familiares, comunitarias e institucionales, promoviendo la producción de alimentos frescos, saludables y de calidad. El Programa «Huerta Urbana Bonaerense» tiene como finalidad fomentar las prácticas agroecológicas, la producción de alimentos para autoconsumo y el fortalecimiento de las huertas en distintos espacios de la comunidad, promoviendo además la educación ambiental y una alimentación saludable. Desde la Municipalidad de Las Flores, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, se continúa trabajando de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires para acercar programas y herramientas que impulsen el desarrollo local y acompañen a vecinos, productores e instituciones en la producción de sus propios alimentos.

ATLETISMO: VALENTINO DODARO CLASIFICÓ TERCERO EN EL OPEN SPORTS» DE MAR DEL PLATA La Secretaría de Deportes destaca la participación de Valentino Dodaro en la competencia atlética Open Sports, sobre una distancia de 15 Km., que se desarrolló en Mar del Plata. El joven florense de 17 años tuvo un magnífico desempeño en esta convocante prueba – de la cual fueron de la partida alrededor de 3.500 atletas-, donde logró el tercer puesto en la categoría hasta 19 años, fue 90° en la clasificación General y 81° en la General Masculina, empleando 1h02m11seg a un sostenido ritmo de 4:08/Km. Debemos consignar que el circuito conectó las dos playas más emblemáticas: Playa Varese y Playa Grande, disfrutando de un recorrido costero con vista al mar y el característico entorno urbano de la ciudad, siendo el trazado accesible y pintoresco.

EL CORO POLIFÓNICO DE LAS FLORES OFRECERÁ UN CONCIERTO CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE MATÍAS MÁLAGA EN ORGANO El próximo domingo a las 19:45 horas, el Coro Polifónico de Las Flores realizará en el Templo Parroquial un concierto dedicado a la música sacra, con un repertorio variado de compositores de distintas épocas y estilos. El programa incluye obras de Athos Palma, John Rutter, Antonio Vivaldi, William Boyce, Camille Saint-Saëns y del Archivo Musical de Chiquitos, entre ellas Gloria, Salve Regina, Observa el mundo, Alma Redentoris Mater, Ave María, Aleluya y Tollite hostias. La propuesta contará con la participación de la agrupación coral bajo la dirección de Miguel Ángel Polito y también de Matías Málaga en órgano. De esta manera, el Coro Polifónico de Las Flores de la Dirección Municipal de Cultura sigue llevando adelante una intensa actividad artística y cultural, acercando al público obras de gran valor musical y espiritual. Será una muy buena oportunidad para disfrutar de un concierto de gran nivel interpretativo, en un espacio especialmente adecuado para este tipo de música. La entrada será libre y gratuita.

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