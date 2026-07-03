3 de julio de 2026

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Pre-Federal 2026: se sorteó la localía y Ferro recibirá primero a Argentinos (25 de Mayo) en el «27 de abril»

36 minutos atrás Fm Alpha

Luego de la gran victoria en Saladillo y posterior clasificación a las semifinales de la Subregión Sur la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana confirmó que el conjunto florense jugará el próximo miércoles en el estadio «27 de abril» ante el conjunto veinticinqueño el partido de ida para definir la serie una semana después en cancha de Argentinos. El sorteo de la localía se realizó a través de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. En la otra llave, Ministerio (Quequén) enfrentará a Ferroviarios (Balcarce).

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