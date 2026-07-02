Concejo Deliberante: se reunió la Comisión de Legislación y Reglamentación

En la mañana de este jueves se reunió la Comisión de Legislación y Reglamentación con la participación de representantes de todos los bloques políticos para avanzar en el análisis de los expedientes que se encuentran actualmente en tratamiento. Durante el encuentro se abordaron diversos temas, entre ellos proyectos relacionados con la instalación de reductores de velocidad, la digitalización de los recibos de sueldo y la señalización vial en calles y avenidas de la ciudad, entre otros. La reunión permitió continuar con el estudio y análisis de las iniciativas, en el marco del trabajo legislativo que desarrolla el Honorable Concejo Deliberante.