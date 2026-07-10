Cooperativa Eléctrica: sin atención por feriados y días festivos

La Cooperativa de Electricidad informa a sus asociados que durante las siguientes fechas no habrá atención en sus oficinas y cajas de cobro:

– ⁠Viernes 10: Feriado Puente

– ⁠Lunes 13: Día del Trabajador de Luz y Fuerza

– ⁠Jueves 16: Día de la Virgen del Carmen

Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:

* Guardia Energía: 442063

* Servicios Sociales: 483416

Para pagos y operaciones sobre su suministro se podrá ingresar al sitio web www.coopelf.com.ar

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