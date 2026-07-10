Cooperativa Eléctrica: sin atención por feriados y días festivos
La Cooperativa de Electricidad informa a sus asociados que durante las siguientes fechas no habrá atención en sus oficinas y cajas de cobro:
– Viernes 10: Feriado Puente
– Lunes 13: Día del Trabajador de Luz y Fuerza
– Jueves 16: Día de la Virgen del Carmen
Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:
* Guardia Energía: 442063
* Servicios Sociales: 483416
Para pagos y operaciones sobre su suministro se podrá ingresar al sitio web www.coopelf.com.ar