10 de julio de 2026

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Cooperativa Eléctrica: sin atención por feriados y días festivos

2 horas atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad informa a sus asociados que durante las siguientes fechas no habrá atención en sus oficinas y cajas de cobro:
– ⁠Viernes 10: Feriado Puente
– ⁠Lunes 13: Día del Trabajador de Luz y Fuerza
– ⁠Jueves 16: Día de la Virgen del Carmen

Los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias:
* Guardia Energía: 442063
* Servicios Sociales: 483416

Para pagos y operaciones sobre su suministro se podrá ingresar al sitio web www.coopelf.com.ar

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