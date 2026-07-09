BM – jueves 9 de julio

LAS FLORES CONMEMORÓ EL 210° ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA Este miércoles 9 de julio se conmemoró el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia con el Acto Oficial realizado en Plaza Mitre. La ceremonia comenzó con el ingreso y el izamiento de la Bandera Nacional en el mástil central, emotiva acción que estuvo encabezada por el intendente Fabián Blanstein, concejales y autoridades municipales, veteranos de la Guerra de Malvinas y representantes de instituciones.

También se hicieron presentes las Banderas de Ceremonias de establecimientos educativos, fuerzas de seguridad y entidades. Durante el acto se recordó la trascendencia histórica de 1816, fecha en la que los representantes de las Provincias Unidas declararon la independencia en el Congreso de Tucumán, reafirmando el derecho del pueblo argentino a construir su propio destino como Nación libre y soberana. La conmemoración continuó con la invocación religiosa a cargo del Cura Párroco Eduardo Campion; para luego dar paso a la entonación del Himno Nacional Argentino. A continuación tuvieron lugar las palabras alusivas de la directora de Turismo, Wanda Borda.

En su alocución, remarcó: “En representación de la gestión municipal, comparto esta fecha con la certeza de que gobernar es acompañar y potenciar el destino de nuestra comunidad que muestra con orgullo su identidad, su cultura y sus paisajes, y que construye futuro desde el arraigo y la hospitalidad”. Como parte de la propuesta artística y previo al cierre del acto, el Ballet del Centro Cultural Paso Básico presentó la danza tradicional «Media Caña», aportando un marco cultural a la celebración.

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