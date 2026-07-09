Teatro Del Borde/Adolescentes presenta «Gran Varieté Gran»
Serán dos noches de humor, protagonizadas por los alumnos de los Talleres de Teatro/Adolescentes, con tres obras cada una, basadas en textos originales de Pablo Albarello. Con dirección de Paula Echalecu, aptas para todo público y entrada a la gorra, la programación de esta propuesta es la siguiente:
Domingo 12 de julio a las 20 Hs:
Orientación Vocacional, con actuaciones de Juan Cruz Fernández, Trinidad Reynoso, Bianca Berro, Homero Tamburrino y Paz Duarte.
Mami, interpretada por Milo Oliveto, Sofía Bacigalupe y Valentino Dodaro
Lombrices, con Caetana Verteramo, Lautaro Duarte, Milena Ríos y Paz Duarte.
Sábado 18 de julio a las 21 Hs:
Pocketbar, protagonizada por Milena Ríos, Agustín Ramos, Caetana Verteramo y Homero Tamburrino.
Ansiedad oral, con actuaciones de Mateo Casey, Ranzo Rafeca, Milo Oliveto y Valentino Dodaro
Perdidas en el baño, interpretada por Guadalupe Ramos, Paz Duarte, Margarita Alvarado y Homero Tamburrino.
Las funciones serán en el Espacio Teatral Del Borde (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del INT, el CPTI y la Municipalidad de Las Flores.
El ingreso será por orden de llegada.
Redes: @delbordeteatro.