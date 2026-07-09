9 de julio de 2026

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Cooperativa Eléctrica: actualización de señaléticas en Subestaciones

3 horas atrás Fm Alpha

Desde el área de Oficina Técnica de la Cooperativa de Electricidad se continúa con las tareas de identificación de los Centros de Transformación tanto en la ciudad como en la zona rural. Cada subestación recibe un número único de identificación y la cartelería reglamentaria correspondiente, de acuerdo con las normas vigentes. Este trabajo facilita la ubicación de las instalaciones, optimiza las tareas de operación y mantenimiento. «Seguimos trabajando para fortalecer y mantener una red eléctrica cada vez más organizada, eficiente y segura para toda la comunidad», indicaron desde la entidad de distribución de energía.

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