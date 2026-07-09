La Buena Noticia: adiós al gas y a la electricidad, invento argentino para calefaccionar hogares

La inminente llegada del invierno ya hace que todos estemos sacando ropa de abrigo, frazadas y guantes de lana que teníamos guardados y olvidados. Pero también es tiempo de probar las estufas o comprobar que el aire acondicionado funcione bien en modo calefactor. Sin embargo, para hogares donde no se dispone de gas ni electricidad un invento argentino puede ser la gran solución. Este nuevo desarrollo para decirle adiós al gas y a la electricidad también es útil para reducir los consumos de energía en tiempos donde todos hacemos ajustes en los gastos. Es que el invento argentino para calentar hogares usa alcohol etílico, un combustible accesible y que –además- es renovable. Esta estufa revolucionaria, que es económica y ecológica, fue creada por un padre y su hijo: Gabriel y Matías Di Tomaso. Cuentan que en 2017, tras afrontar varias crisis en sus distintos emprendimientos, a Gabriel el psicólogo le recomendó que hiciera “algo que le gustara mucho”. Entonces se refugió en el garaje de la casa de su mamá, donde tenía montado un taller. Ahí empezó a fabricar calentadores de diseño, como decoración para las mesas. Hasta que su hijo los vio y se le ocurrió que podían ser una alternativa para calefaccionar hogares. Utilizando alcohol etílico al 96 por ciento crearon estas estufas que no requieren instalación ni conexión a ninguna red. Además, son una opción segura y sustentable, porque no requieren combustibles fósiles. Hay dos modelos a la venta, uno genera 3.000 kilocalorías por hora y el otro llega a 4.000. La primera calefacciona 30 metros cuadrados y consume un litro de alcohol etílico cada cuatro horas continuas usándola en el máximo, pero el quemador trae una tapa que permite regular cuánto calor usar.Las estufas no emiten gases tóxicos y tienen una vida útil que supera los 10 años, por lo cual son una gran alternativa para calefaccionar el hogar gastando menos. Además, no requieren gastos de mantenimiento, como las estufas tradicionales. Lo novedoso de las estufas Di Tomaso es que sus quemadores son desmontables, lo que significa que en invierno sirven para calefaccionar y en verano como un adorno del jardín al que se le puede poner aceite de citronela, por ejemplo, para alejar a los insectos. Además, las estufas tienen un sistema de seguridad. El alcohol no está líquido sino absorbido en un paño de piedra que evita derrames en caso de que la estructura se caiga. Para hacerla aún más versátil, los Di Tomaso le pusieron ruedas a algunos de los modelos que diseñaron. Esto facilita su traslado de un ambiente a otro y evita que deban comprarse varias unidades para tener una en cada lugar de la casa que se quiera calefaccionar.

Fuente: TN

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