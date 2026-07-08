Llamado a licitación para la concesión del servicio de Kiosco de la Escuela Normal

La Asociación Cooperadora de la Escuela Normal de Las Flores llama a licitación para la concesión del servicio de Kiosco en el Edificio de la Unidad Académica, sito en Las Heras 577 de la misma ciudad por el término de 2 (dos) años a partir de la fecha de firma del contrato. Dicho servicio está sometido a lo dispuesto en la Resolución N°315/89 del Consejo General de Educación y Cultura, modificada por la Resolución N°493/90 de la misma autoridad y refrendada por la Resolución 1218/90 de la entonces Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires.

Valor del pliego: $60.000.- (Pesos sesenta mil.-).

Adquisición de pliegos: Hasta el día 27/07 hasta las 12:00 hs.

​Presentación de propuestas: Hasta el día 29/07 hasta las 12:00 hs.



​Información y coordinación:

La adquisición, condiciones y posterior presentación de los pliegos se coordinarán exclusivamente de manera telefónica a través del número de la cooperadora escolar: 2244 429522

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