8 de julio de 2026

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Wanda Borda, directora de Turismo local: «Hay expectativa para este fin de semana largo»

2 horas atrás Fm Alpha

La actual directora de Turismo y Promoción local se refirió este miércoles en la 91.5 al inicio del fin de semana XL por el Día de la Independencia remarcando que «a nivel local hemos recibido un número interesante de consultas en las últimas horas en las oficinas del Área de Turismo sobre nuestra capacidad hotelera al tiempo que pensamos que llegarán visitantes al Parque Plaza Montero si el tiempo acompaña y parece que será así porque no tendríamos esa ola de frío tan intenso de los últimos días». La funcionaria recordó que «mañana jueves luego del acto por el 9 de julio estará la Peña Patria con artistas, carros gastronómicos y artesanos al tiempo que nuestro Museo Histórico permanecerá abierto todo el fin de semana. Y no podemos olvidarnos de nuestros parajes rurales con todos sus atractivos. También habrá otros eventos como un Encuentro de Rugby y la actuación del Coro Polifónico el domingo en la Iglesia».

 

 

 

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