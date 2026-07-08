Fútbol local: Aquiles Rafeca será el nuevo DT de Juventud Deportiva

La Comisión Directiva de los albiverdes apostó por un histórico futbolista del club para que conduzca el primer equipo y la divisional Reserva. El ex diez del Depor remplazará a la dupla saliente Luciano Borda y Diego Rodríguez, técnicos que acordaron sus salidas en buenos términos y que realizaron por cinco años un buen trabajo con los equipos superiores de la entidad de Avenida Carmen. El próximo sábado, el flamante nuevo D.T. será presentado a los planteles.

Terminó el Apertura 2026, donde Juventud Deportiva logró ser uno de los equipos protagonistas con sus dos divisionales superiores. Peleó cada partido en primera división donde ganó y perdió y llegó a semifinales y donde fue uno de los equipos a vencer ante cualquier rival que se le cruzó en su camino. En tanto, en su segunda categoría, también de la mano de sus entrenadores: Luciano Borda y Diego Rodríguez llegó a la final del torneo y la perdió en los penales ante Juventud Unida.

Este proceso futbolístico que duró cinco años, en la segunda parte de este 2026, tendrá a otro protagonista importante en la conducción de los dos planteles de la entidad de camiseta verde y blanca a bastones.

Aquiles Rafeca, a sus 45 años, acompañado por un nutrido equipo de trabajo bien del riñón del Depor, asume la responsabilidad ahora de conducir los dos mencionados planteles de un club que tiene su sede social en la avenida Carmen y que precisamente en el próximo mes de octubre cumplirá nada más ni nada menos que 100 años de vida deportiva e institucional.

Martin Saurel, actual técnico de las divisiones menores de Juventud Deportiva los acompañará a Rafeca en esta nueva etapa donde también asoman como integrantes del grupo Jonatán Bazán, el “Negrito” Allende y el “Colo” Mauricio Franco, entre otros.

El presidente de «Los Loros» (aquel mote del pasado) Julio Loggia, junto a demás dirigentes del club como Gustavo Francisquetti, Ezequiel Bertholet, Julia Loggia y Leonardo Sielas el próximo sábado, ante los planteles del Depor, llevarán a cabo la presentación en sociedad del flamante D.T, que deberá afrontar con protagonismo los torneos oficiales Clausura 2026 de la Liga de Fútbol de las Flores.