BM – miércoles 8 de julio

PEÑA POR LA PATRIA EN EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA Este jueves 9 de julio, el arte, la danza y la música confluirán en un evento enmarcado dentro de los festejos por el Día de la Independencia argentina.

La Dirección Municipal de Cultura es la entidad encargada de la organización de este evento que desde las 12 del mediodía se desarrollará en la Plaza Mitre y del que también participarán artesanos y emprendedores locales y carros gastronómicos de nuestra ciudad. Es válido destacar que todos los protagonistas que participarán de “La peña por la patria” serán artistas florenses que subirán al escenario a partir de las 14hs. para amenizar una jornada libre, abierta y gratuita para toda la comunidad.

JUEGOS BONAERENSES: CLASIFICADOS EN FUTSAL Y PADEL La Secretaría de Deportes informa que continúa disputándose la instancia Local de los Juegos Bonaerenses 2026:

Los últimos clasificados al Regional son:

• En Fútsal:

Santino Kobarynka, Marco Abraham, Francesco Rodríguez, Iván Curutchet, Juan Francisco Dupouey, Lucía Palacios, Mía Fernández, Luz Milagros Pereyra, Alfonsina Pérez y Gina Caputo (Sub 13 Mixto).

Ignacio Cenzano, Venancio Ruiz, Santino Bertholet Molina, Enzo Llamas, Simón González, Ignacio Elgue, Facundo Condinanzo, Bautista Sacchetti, Benjamín Redolatti y Eliseo López Pena (Sub 15 libre).

Julieta Fuchila, Yazmín Puente, Emilia Montenegro, Emilia González, Jennifer Franco, Jazmín Cumplido, Loana Mateos, Ayelén Barrera, Alfonsina Cabral y Carolina Rodríguez (Sub 15 libre).

Iván Curutchet, Faustino Vanoli, Velentino Solimando, Marco Abraham, Juan Francisco Dupouey, Francisco Galmes, Santiago Cardarelli, Román Gorosito, Yamil D’Agostino Gelené y Santino Kobarynka (Sub 14 Escolar Abierta. Escuela Normal).

Valentino García, Francisco Arabena, Federico Tolosa, Ian Izquierdo, Marcos Lómez, Javier Fuchila, Timoteo Axel y Valentín Espinosa (Sub 18 Escolar Abierta Escuela Técnica).

Benicio Risso Gavazza, Valentino Silva, Felipe Crosta Pérez, Juan Francisco Cazes Di Tullio, Segundo Arballlo y Fausto José Maucouvert (Sub 16 Escolar Abierta Dante Alighieri).

• En Padel: Guido Mundet y Valentín Valdés (Sub 18).

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