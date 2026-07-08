Cooperativa Eléctrica: audiencia en el Senado por la media sanción por la condonación de la deuda con CAMMESA

Nuestra Cooperativa participó de una audiencia de dos horas de trabajo en el Senado de la Nación en el marco de las gestiones destinadas a solicitar el acompañamiento a la iniciativa legislativa que propone la condonación de las deudas acumuladas por las distribuidoras eléctricas con el Mercado Eléctrico Mayorista por tarifas sub-valuadas y/o congeladas que no cubrían nuestros costos y gastos. En representación de la Cooperativa participaron el Cdor. Mario Elgue, presidente del Consejo de Administración; el VGM Gustavo Mondini, secretario; Sebastián Casey, tesorero; y Adrián Borda, integrante de la coordinación de gestión operativa de la cooperativa y responsable de la facturación. Durante la audiencia fueron recibidos por la Lic. Iris Speroni, Directora General de Relaciones Institucionales, y el Lic. Agustín Kozak, Director de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación que coincidieron sustancialmente con los planteos de nuestra cooperativa. Posteriormente, se mantuvo un encuentro con Nicolás Kasanzew, titular de la Dirección de Gesta de Malvinas del Senado de la Nación con quién se acordó una jornada en nuestra localidad. En estas instancias, se remarcó la importancia de brindar una respuesta a la situación de las cooperativas eléctricas del interior, que sostienen servicios esenciales para sus comunidades y cumplen un rol fundamental en la generación de trabajo, el desarrollo productivo y el arraigo local. Una solución legislativa permitiría fortalecer la capacidad operativa de las cooperativas, resguardar inversiones indispensables y continuar garantizando la calidad y continuidad del servicio eléctrico para los asociados y las comunidades a las que sirven. Los funcionarios sugirieron la participación como expositor de nuestro presidente en las comisiones vinculadas a la temática y la Cooperativa reafirmó su compromiso de acompañar todas las gestiones que defiendan el federalismo, el trabajo y el papel estratégico del cooperativismo en el desarrollo federal e inclusivo de nuestro país.

Fuente: Prensa Cooperativa de Electricidad Las Flores

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