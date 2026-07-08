Ferro inicia su búsqueda de la final del Pre-Federal

El albiceleste recibe esta noche 20:30hs. al duro Argentinos de 25 de Mayo en la primera semifinal del torneo de la Federación Bonaerense Pampeana Sub Región Sur, clasificatorio para el Federal del interior 2026-2027. Terna arbitral de Ayacucho para el gran partido que será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Ferrocarril Roca y Argentinos de 25 de Mayo ya son viejos conocidos de los torneos del interior de ascenso.

Desde el año 2014, se han enfrentado en los campeonatos nacionales del Consejo Federal de AFA y hasta el presente el predominio en resultados ha sido para el equipo de la ciudad del carnaval.

Esta vez, los ferroviarios, quieren ser grandes protagonistas en su casa. Debdo a esto, se espera que en el estadio 27 de Abril, los dirigidos por Juan Cruz Candina salgan en la búsqueda de la victoria desde el primer minuto de un juego que tendrá una terna arbitral ayacuchense.

Mientras Ferro viene de eliminar a Oro Verde de Saladillo, al ganar de visitante por 2 a 1, Argentinos también obtuvo fuera de casa la clasificación a semifinales al imponerse por 2 a 0 ante Fútbol Club Tres Algarrobos( Carlos Tejedor).

Con todos sus titulares y con un equipo ofensivo, la primera división ferroviaria buscará llegar mejor posicionado para la revancha del próximo miércoles 15 de Julio en tierra venticinqueña.

El encuentro de esta noche entre Ferro de Las Flores y Argentinos de 25 de Mayo, será trasmitido por la radio de Frecuencia Modulada FM ALPHA 91.5Mhz.

About The Author