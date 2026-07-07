7 de julio de 2026

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Así se vivió la agónica victoria de la Selección Argentina en la sede del club Barrio Traut

4 minutos atrás Fm Alpha

Chicos y grandes celebraron esta tarde el inolvidable triunfo argentino ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 en la sede del club ubicado sobre Avda. Avellaneda y 17 de octubre. Alrededor del mediodía la presidenta Rocío Fuentes abrió las puertas del salón principal donde un imponente Smart TV mostraba las imágenes de la previa del encuentro. Camisetas, banderas y globos celestes y blancos completaron la escenografía del lugar. También hubo servicio de cantina aunque muchos llevaron el equipo de mate. En el final y con la victoria consumada se armó la caravana por calles del barrio para celebrar un «infartante» triunfo. Por estas horas analizan repetir la experiencia el próximo sábado cuando Argentina enfrente a Suiza por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

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