7 de julio de 2026

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Teatro: una obra de la florense Paula Echalecu obtiene importante distinción

48 minutos atrás Fm Alpha

La obra «Lo Invisible» ganó la máxima distinción en el III Premio Hispanoamericano de Dramaturgia para las Nuevas Infancias organizado por el Instituto de Artes del Espectáculo «Dr. Raúl H. Castagnino», el Centro de Documentación María Elena Walsh y la Cátedra Latinoamericana de Lectura y Escritura con sede en Cuba. «El nivel ha sido excelente. Estamos felices porque la convocatoria ha sido un éxito en cuanto a la calidad, cantidad, participación de distintos países de la región y España y a la diversidad de temáticas y franjas etáreas», indicaron los organizadores. Vale destacar que «Lo Invisible» compartió el primer lugar en la categoría 3 (Adolescencias) con «El cielo con las manos», otra obra argentina. «Estos textos serán publicados en formato digital y papel durante este año 2026», manifestaron luego. ¡Felicitaciones Paula!.

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