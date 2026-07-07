7 de julio de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Policiales: Sub-DDI detuvo a un mayor de edad por abuso sexual agravado

28 minutos atrás Fm Alpha

En la tarde de este martes personal de la Sub-DDI Las Flores llevó a cabo la detención de un masculino mayor de edad el marco de una causa caratulada «ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE POR SU ASCENDIENTE Y APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA CON LA VICTIMA MENOR DE 18 AÑOS». La medida fue tramitada por la UFI N° 9, a cargo del la Dra. Laura Margaretic siendo avalada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial Azul. Dicha medida se dio en base al cúmulo de pruebas recolectadas donde se determinaría la autoría del ahora detenido quien quedará alojado en sede policial a disposición del magistrado interviniente.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Así se vivió la agónica victoria de la Selección Argentina en la sede del club Barrio Traut

4 minutos atrás Fm Alpha

Teatro: una obra de la florense Paula Echalecu obtiene importante distinción

47 minutos atrás Fm Alpha

Guillermo Gavazza: «Continuaremos trabajando por nuestro querido Club de Leones»

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Así se vivió la agónica victoria de la Selección Argentina en la sede del club Barrio Traut

4 minutos atrás Fm Alpha

Policiales: Sub-DDI detuvo a un mayor de edad por abuso sexual agravado

28 minutos atrás Fm Alpha

Teatro: una obra de la florense Paula Echalecu obtiene importante distinción

47 minutos atrás Fm Alpha

Guillermo Gavazza: «Continuaremos trabajando por nuestro querido Club de Leones»

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.