Policiales: Sub-DDI detuvo a un mayor de edad por abuso sexual agravado

En la tarde de este martes personal de la Sub-DDI Las Flores llevó a cabo la detención de un masculino mayor de edad el marco de una causa caratulada «ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE POR SU ASCENDIENTE Y APROVECHANDO LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA CON LA VICTIMA MENOR DE 18 AÑOS». La medida fue tramitada por la UFI N° 9, a cargo del la Dra. Laura Margaretic siendo avalada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del Dr. Federico Barberena, ambos del Departamento Judicial Azul. Dicha medida se dio en base al cúmulo de pruebas recolectadas donde se determinaría la autoría del ahora detenido quien quedará alojado en sede policial a disposición del magistrado interviniente.

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