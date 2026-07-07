7 de julio de 2026

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Guillermo Gavazza: «Continuaremos trabajando por nuestro querido Club de Leones»

3 horas atrás Fm Alpha

El nuevo presidente de la entidad leonística habló este martes con la 91.5 luego del acto de renovación de autoridades que tuvo lugar el pasado domingo. «Realmente muy contentos con el momento vivido junto a toda la familia del Club de Leones, Comité de Damas y Club Leo. Se vivió una grata camaradería entre todos y vamos a seguir trabajando por nuestro querido Club. Por lo pronto ya seguimos trabajando en proyectos a corto, mediano y largo plazo», indicó Gavazza. Entre lo más próximo, el flamante titular subrayó que «el 16 de julio que es el Día de la Virgen los esperamos en la Plaza con nuestro Pozo Sorpresa que ya es tradicional y que está organizado por el Comité de Damas. Más adelante, en agosto, tendremos el esperado regreso de la Campana de Cristal y finalmente el Baile de Egresados por el cual ya estamos de a poco trabajando».

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